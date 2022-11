Malagò | «Intercettazioni? Ognuno pensi a cosa dice al telefono»

(Di venerdì 18 novembre 2022) «A parte che certe affermazioni non sono mie ma dell’interlocutore, e io mi limito ad annuire, invito chiunque ad andare a risentirsi le telefonate che fa con qualunque altra persona per tirare le conclusioni». Il presidente del Coni, Giovanni, commenta così con l’ANSA ledi un suo dialogo telefonico con l’ex amministratore delegato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo Avrà pure le sue ragioni il Presidente del CONIa prendersela coi Presidenti della serie A. Nelletelefoniche dell' inchiesta per presunte tangenti legate all' assegnazione dei diritti TV (inchiesta da poco archiviata dalla ...Leonardo Iannacci per 'Libero quotidiano' presidente malago foto mezzelani gmt Letelefoniche, si sa, talvolta hanno cambiato la storia. Sin dai tempi dello scandalo Watergate quando portarono, addirittura, alle dimissioni del presidente degli ...