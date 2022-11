Malagò | «Intercettazioni? Amareggiato | invito chiunque ad ascoltare le parole»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il numero uno del CONI Giovanniha commentato all’ANSA il casotelefoniche: l’amarezza del presidentecommenta con amarezza la questione: AMAREZZA -“Sono rimasto particolarmente, direi proprio dispiaciuto, nel leggere su un giornale con una storia così importante delle frasi, delle considerazioni, delle battute fatte oltre due anni fa e intercettate solo perché all’epoca dietro a una denuncia si era aperta un’indagine per capire se c’era qualcosa che non andava. Tutto è stato archiviato, da maggio. E onestamente penso cheascolti le miepuò rendersi conto se tutto questo è giusto o meno”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...- che chiamano in causa, attraverso parole forti, i vari Lotito, Preziosi e in generale il sistema calcio italiano - che hanno come protagonista il numero uno del Coni GiovanniCommenta per primo Avrà pure le sue ragioni il Presidente del CONIa prendersela coi Presidenti della serie A. Nelletelefoniche dell' inchiesta per presunte tangenti legate all' assegnazione dei diritti TV (inchiesta da poco archiviata dalla ...