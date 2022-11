Madonna avvolta dalle fiamme | le nuove foto social allarmano ancora una volta i fan

(Di venerdì 18 novembre 2022)è tornata più forte di prima. L’icona del pop si è mostrata sui“on fire”, totalmente coperta, niente di pericoloso considerando che è solo un filtro di Instagram. Gli scatti sexy in lingerie condivisi tra le storie mostrando la celebre popstar mentre si atteggia sul letto in maniera provocante. Gli scatti hot «The Demo… She’s Burning up», ha scrittoa corredo delle. La regina del pop si è ispirata alla sua hit Burning Up del 1983 e si è lasciata immortalaretra lecon un body di pizzo nero. Calze autoreggenti e tacchi a spillo, e per non farsi mancare nulla,ha aggiunto delle catene di diamanti come collane e un rossetto rosso fuoco sulle labbra ...

Fanpage.it

...è ispirata alla sua hit Burning Up del 1983 e si è lasciata immortalaretra le fiamme con un body di pizzo nero. Calze autoreggenti e tacchi a spillo, e per non farsi mancare nulla,...Assomiglia a una martire più che a una carnefice,da un attento gioco di luci e di ... come l' Adorazione dei magi (1605 " 1620) su alabastro di Antonio Tempesta o lacon il Bambino e ... Pompei, in 60mila per la supplica alla Madonna del Rosario e la venerazione del Sacro Quadro Gli scatti hot «The Demo... She's Burning up», ha scritto Madonna a corredo delle foto. La regina del pop si è ispirata alla sua hit Burning Up del 1983 e si è lasciata immortalare avvolta tra le ...Scatti infuocati per una Madonna "on fire" (o "in fiamme"). L'icona del pop ha condiviso alcuni scatti sexy in lingerie con un filtro "fiamme" nelle storie ...