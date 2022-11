Made in Italy | Morosetti Bocconi | 65 | 7% imprese sopra 20 mln euro sono familiari

Il Tempo

Accanto alle note positive Morosetti tuttavia ha evidenziato alcune criticità di questa tipologia di aziende, presenti in diversi settori del made in Italy. A cominciare dalla leadership che il più ...Ad affermarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel messaggio inviato al gruppo Sapio in occasione della cerimonia per l'anniversario dei 100 anni, celebrato oggi a Roma con ...