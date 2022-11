Made in Italy | il brand non basta più | ceo star del un nuovo storytelling

(Di venerdì 18 novembre 2022) "Per meritare la fiducia degli stakeholder, occorre una narrazione che valorizzi le caratteristiche distintive dell’azienda. Nel post-pandemia, i consumatori non si accontentano più di iniziative di facciata, ma vogliono fatti e dati concreti" Segui su affaritaliani.it

... idrogeno e materiali avanzati per l'energia tra ENEA e Ministero delle Imprese e delinConvinto sostenitore delin, dal 2020 è anche presidente di Altagamma. Argomenti Aziende e produttori alimentari Il Gusto Matteo Lunelli si aggiudica il "Premio EY L'Imprenditore dell'anno"...«Non ci consegneremo nelle mani dei cinesi». Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, risponde alla possibilità che anche la gestione del Porto di Trieste possa passare in mani ...Lo ribadiscono in una nota unitaria Fim, Fiom e Uilm nazionali. L'incontro di ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza della regione Friuli Venezia Giulia, "non ha registrato ...