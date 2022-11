Macron ai Paesi dell' Asia Pacifica | ' La guerra in Ucraina è anche affar vostro | mettere pressione alla Russia'

Il presidente francese, Emmanuel, ha lanciato un appello aidell'Asia Pacifica di unirsi al 'consenso crescente' contro la guerra in Ucraina, sottolineando che questo conflitto è anche un 'loro problema'. 'La priorità ...Il presidente francese, Emmanuel, ha lanciato intanto un appello aidell'Asia Pacifica di unirsi al 'consenso crescente' contro la guerra in Ucraina , sottolineando che questo conflitto ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato un appello ai Paesi dell’Asia Pacifica di unirsi al “consenso crescente” contro la guerra in Ucraina, sottolineando come questo conflitto sia anche ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato un appello ai Paesi dell’Asia Pacifica di unirsi al “consenso crescente” contro la guerra in Ucraina, sottolineando che questo conflitto è anche un ...