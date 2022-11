(Di venerdì 18 novembre 2022) Sabato c'è l'assemblea dem - da remoto - per approvare due modifiche allo Statuto e far partire la fase congressuale. Ma le correnti si muovono e l'appuntamento può diventare un rodeo con in palio la guida del partito. Effetto collaterale: il segretario lascia e il partito implode

L'ultimo barocchismo Pd. Letta potrebbe essere costretto a dimettersi per una manovra sul numero legale Ma come si fa l'assemblea nazionale di un partito da remoto "Metti una sagoma davanti al computer. E tuo figlio piccolo a seguire i lavori. Tu intanto te ne vai al bar. Poi ogni tanto lui schiaccia ...