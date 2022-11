Lukoil di Priolo | migliaia di lavoratori in corteo a Siracusa | “Finoro tante dichiarazioni e pochi fatti Se la raffineria chiude è un disastro”

(Di venerdì 18 novembre 2022)di operai delladelladi, in provincia di, sono scese in strada per chiedere al Governo l’impegno a salvare lo stabilimento, che opera in uno dei poli più grandi d’Europa. Il 5 dicembre prossimo scatterà l’embargo russo e colpirà direttamente l’industria diche non riceverà più il greggio e che quindi rischia di rimanere ferma con conseguenze sull’occupazione. Le alternative al petrolio russo, spiegano i sindacati, devono essere anticipate da un cambio di direzione delle banche: “La società dovrà affacciarsi ad altre nazioni – spiega Fiorenzo Amato, Cgil – ma per eccesso di cautela le banche hanno tolto il fido all’azienda. Per questo noi chiediamo il ripristino del fido affinché si possa continuare a lavorare”. Per questo motivo oggi i ...

In migliaia hanno sfilato a Siracusa chiedendo di salvare la raffineria diIsab -indirittamente controllata dal gruppo russo. L'impianto rischia la crisi ner per via delle sanzioni seguenti l'invasione dell'Ucraina, dato che il petrolio russo da ...Lo ha detto il ministro per le imprese e il Made in italy, Adolfo Urso , al termine del tavolo al ministero sudiaggiungendo che 'su questo siamo impegnati in prima fila da subito, ...Aumentare la garanzia Sace per rassicurare le banche sull’investimento necessario a salvare la Isab Lukoil di Priolo, che rischia lo stop con l’embargo al petrolio russo che scatterà il prossimo 5 ...Per la"Isab di Priolo Gargallo, controllata dalla russa"Lukoil, arriva l'ipotesi golden power. È quanto emerso dal tavolo al ministero delle imprese e made in Italy tra governo e parti sociali."Tra i ...