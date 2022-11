Luis Enrique e la Costa Rica | la gaffe geografica è clamorosa

Nel primo appuntamento sul suo canale Twitch,è protagonista di una gaffe inaspettata. Il tecnico della Spagna, che condurrà per tutto il Mondiale una rubrica on line dal ritiro della squadra, ha parlato del Costa Rica, prossimo ...Ma questa volta le patas, o zampe, non possono accompagnare la spedizione guidata da. Un vero handicap per la Spagna, vittima di un'assenza vitale. Vedremo che impatto avrà questa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nel primo appuntamento sul suo canale Twitch, Luis Enrique è protagonista di una gaffe inaspettata. Il tecnico della Spagna, che condurrà per tutto il Mondiale una rubrica on line dal ritiro della squ ...