L’Ucraina fa marcia indietro? “Guerra può finire senza riconquista totale”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Si apre uno spiraglio, forse. Dopo settimane in cui sia Zelensky che il suo governo avevano sempre escluso trattative con Mosca finché Putin non avesse ritirato le sue truppe dal territorio ucraino, compresa la Crimea, adesso Kiev sembra fare un mezzo passo(o forse no). A dirlo è il braccio destro di Volodymyr Zelensky, quel Podolyak che spesso ha interpretato la linea dura sulla. La sintesi: lapotrebbeanche prima dell’eventualedi tutti i territori sottratti dalla Russia, magari basterà la conquista di una grande città come Luhansk. Per poi arrivare alla fine del conflitto. Un’apertura che potrebbe nascere da due esigenze. La prima è di carattere militare e interno: l’inverno renderà difficili le operazioni e il freddo, con la Russia che ha bombardato le ...