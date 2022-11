Luciano Punzo da censura con Alberto | “Ecco cosa ti faccio…”

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sarà perché in questi giorni ci sono state parecchie “confessioni” sotto le coperte fatte dalle coppiette della casa, ma a molti è sfuggita (me compreso) la nascita di un’amicizia all’interno della casa del GF Vip.si è avvicinato molto adDe Pisis e i due stanno passando parecchio tempo insieme. Questo bacio tra, vi prego. Io non ero pronta psicologicamente#GFVIP #ThePisis pic.twitter.com/e5jXOHxRJ0 — giuls BTOB (7) (@giulsw u) November 9, 2022 Ieri notteera accanto ad Oriana Marzoli, quando dal giardino è sbucatoche ha iniziato a togliere la cravatta e la camicia al biondino e a canticchiare You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker. Poco dopo De Pisis è andato in camera, il ...