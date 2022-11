Lube Civitanova Marche – Emma Villas Aubay Siena | Zaytsev e Mazzone si ritrovano da avversari

(Di venerdì 18 novembre 2022) Domenica pomeriggio si affronteranno, nel match Cucine, tanti giocatori che in passato sono stati compagni di squadra. La sfida verrà disputata a partire dalle ore 18 all’Eurosuole Forum e sarà valevole per l’ottava giornata del campionato di Superlega. Ivane Daniele Mazzone, ad esempio, oltre ad aver vestito per lungo tempo la maglia della Nazionale italiana, sono stati compagni di squadra per due stagioni a Modena. Ora si ritroveranno dalle parti opposte della rete, l’uno con la casacca dellae l’altro con quella della. Noi li abbiamo fatti “reincontrare” prima della partita anche con questa intervista ...

