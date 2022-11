La Ragione

E se vince, conquista per la prima volta la regione più di centrodestra d'Italia , e la più importante sul piano economico, cioè la. Rovesciando i rapporti di forza tra destra e sinistra ...Leggi anche 'Pd partito di baroni ora appoggi Moratti: se la Lega perde lacade il governo', il consiglio di De Benedetti al 'disastroso'Regionali, Majorino è il candidato ... Lombardia: Letta, 'forza Majorino' - La Ragione Per questo al Nazareno tutti escludono che possa finire così, Letta smentisce ipotesi di dimissioni e gli ... Questo consentirebbe anche di non accavallarsi troppo col voto in Lombardia e Lazio, che ...MILANO, 18 NOV - "Credo che la sfida sia oggettivamente fra me e Fontana visto che la corsa è per arrivare primi": così ha detto al tgR Lombardia Pierfrancesco ... ci troveremo su questo obiettivo".