Lombardia | Calenda | ' Pd incasinato | ora proviamo a vincere almeno il Lazio'

'Il @pdnetwork ha scelto di correre incon @pfmajorino spostando l'asse della coalizione su Agnoletto (fronte anticapitalista) ... Lo scrive su Twitter Carloaggiungendo: 'C'è ancora un ...La candidata alla guida della, già ministra dell'Istruzione con Berlusconi e sindaca di ... La sua candidatura con il Terzo Polo di Carloe Matteo Renzi aveva fatto parecchio ...Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Il @pdnetwork ha scelto di correre in Lombardia con @pfmajorino spostando l asse ... Lo scrive su Twitter Carlo Calenda aggiungendo: "C è ancora un riformista vivo nel ..."Il Terzo Polo ha dimostrato di avere idee molto chiare: in Lombardia la nostra candidata è Letizia Moratti, mentre nel Lazio Carlo Calenda ha scelto Alessio D'Amato. Sono due persone capaci, due ...