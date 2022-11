Lo ha scaricato | Harry e Meghan | lite furibonda E ora Carlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ci sarebbe stata unafortissima,traMarkle. E tutto è finito sui giornali di mezzo mondo. Unaavvenuta al ristorante. “Lei lo ha”, scrivono secondo quello che scrivono i tabloid e molto informati su quello che accade. Ancora una volta il principefa tremare la Corona inglese. Prima per la sua autobiografia, che sta per essere pubblicata. Poi per le continue interviste che da tempo stanno mettendo in difficoltà i Reali. Ma andiamo per gradi. Adesso si parla anche di una cristi (presunta) traMarkle. Pare, secondo rumors, che siano stati sorpresi a litigare animatamente al ristorante. Lui, addirittura, avrebbe lasciato la moglie sola andando via. Una scena comune ad ...