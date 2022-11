Lo “gnommero” del Pd è la migliore assicurazione sulla vita del governo Meloni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Se gli «imbullonati» (copyright Carlo De Benedetti) non sanno nemmeno organizzare un congresso chissà come faranno a scalzare il, e in effetti quest’ultima questione non è esattamente all’ordine del giorno. Con un Partito democratico messo così Giorgiapuò dormire tra due guanciali anche se non facesse niente, come più o meno sta accadendo. Non stiamo parlando qui dei massimi sistemi, se il Pd oggi rappresenti il popolo o la borghesia – come se la borghesia non fosse popolo – ma di una cosa in teoria semplice semplice: fare un congresso. Al Nazareno si stanno rompendo la testa tra due esigenze: fare presto e fare bene, pare che le due cose non riescano ad andare insieme, se fanno presto non aprono le porte, se le aprono ci può voler mettere molto tempo. Per non incartarsi oltre è probabile che le primarie si faranno prima del previsto, ...