LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 55-49 | Eurolega basket in DIRETTA | ultimi cinque minuti I milanesi cercano la rimonta

(Di venerdì 18 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuinto fallo di Melli e Ulanovas va in lunetta. 62-55 Dentro il libero supplementare di Mitrou-Long. 62-54 Mitrou-Long segna con il fallo di Evans. L’ex Brescia è un uomo solo nell’attacco milanese. 62-52 Tre liberi di Mitrou-Long. 62-49 Due liberi di Evans. Ormai la partita è praticamente finita.è tornata a non segnare più. Mancano tre. 60-49 Butkevicius dall’angolo manda probabilmente i titoli di coda.alla fine e timeout di. 57-49 Hall butta via la palla e Butkevicius segna in contropiede. 55-49 Brazdeikis si arresta in area e trova la retina.attacca male e arriva anche il quarto fallo di Mitrou-Long. 53-49 Voigtmann schiaccia a rimbalzo dopo l’errore di ...

La palla a due diKaunas - Olimpia Milano, match valevole per l'ottava giornata dell'Eurolega 2022 - 2023 , è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport!Palla a due che verrà alzata allaArena di Kaunas (Lituania) alle 19:00 ora italiana (le ... Ci sarà anche OA Sport con la direttascritta , per aggiornarvi su ogni azione di questa sfida ...Ottava giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball per l'Olimpia Milano, che si trova in Lituania ospite dello Zalgiris Kaunas che la precede in classifica. L'EA7 di Ettore Messina vuole ...Ottava giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball per l'Olimpia Milano, che si trova in Lituania ospite dello Zalgiris Kaunas che la precede in classifica. L'EA7 di Ettore Messina vuole ...