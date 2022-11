LIVE – Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 34-24 | Eurolega 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ladi, sfida valida come ottava giornata dell’di basket. Trasferta lituana per la formazione di coach Ettore Messina, ancora alla ricerca della migliore amalgama dopo i numerosi cambi di rosa effettuati in estate, che si sono riflettuti su un inizio di stagione abbastanza carente dal punto di vista di prestazioni e, soprattutto in Europa, di risultati. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di venerdì 18 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA TV 8^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

La palla a due diKaunas - Olimpia Milano, match valevole per l'ottava giornata dell'Eurolega 2022 - 2023 , è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport!Palla a due che verrà alzata allaArena di Kaunas (Lituania) alle 19:00 ora italiana (le ... Ci sarà anche OA Sport con la direttascritta , per aggiornarvi su ogni azione di questa sfida ...Ottava giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball per l'Olimpia Milano, che si trova in Lituania ospite dello Zalgiris Kaunas che la precede in classifica. L'EA7 di Ettore Messina vuole ...Ottava giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball per l'Olimpia Milano, che si trova in Lituania ospite dello Zalgiris Kaunas che la precede in classifica. L'EA7 di Ettore Messina vuole ...