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LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | Leclerc precede Perez e Bottas | Shwartzman 14°

LIVE Abu
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LIVE F1, GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA: Leclerc precede Perez e Bottas, Shwartzman 14° (Di venerdì 18 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Charles Leclerc Ferrari1:26.888 3 2 Sergio Perez Red Bull Racing+0.079 2 3 Valtteri Bottas Alfa Romeo+0.767 2 4 Alexander ALBON Williams+0.952 4 5 Esteban OCON Alpine+1.003 4 6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.103 3 7 Robert KUBICA Alfa Romeo+1.176 4 8 Logan SARGEANT Williams+1.210 3 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.254 2 10 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+1.316 2 11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.504 3 12 Liam LAWSON Red Bull Racing+1.590 3 13 Jack DOOHAN Alpine+1.596 214 Robert Shwartzman Ferrari+1.823 3 15 George RUSSELL Mercedes+2.068 2 16 Daniel RICCIARDO McLaren+2.147 2 17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.278 2 18 Pierre GASLY AlphaTauri+2.305 3 19 Patricio O’WARD McLaren+2.312 2 20 Felipe DRUGOVICH Aston ...
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