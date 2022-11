LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | FP2 alle 14 00 | Sainz torna al volante della Ferrari

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Il weekend di Yas Marina comincia ad entrare nel vivo con un turno che si preannuncia molto interessante per capire meglio gli effettivi valori in campo sul giro secco e nelle simulazioni di passo gara. 13.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti allaseconda sessione di prove libere del GP di Abu, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 PERCHÉ CARLOSNON HA DISPUTATO LE FP1 12.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 14.00. Grazie e buon proseguimento di giornata. 12.06 Vedremo nella FP2, con temperature più fresche visto il tramonto, come si comporteranno ...