"L'immigrazione si può risolvere solo a livello europeo". Piantedosi e Tajani sconfessano il metodo Salvini

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il governo ha scelto la linea dura sul contrasto all’clandestina. “È evidente – spiega il ministro dell’Interno, Matteo, al Giornale – che la situazione attuale non è più a lungo sostenibile per il nostro paese. Quest’anno sono già oltre 93.000 gli sbarchi di migranti sulle coste italiane, circa il 60 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. L’illegale va fermata: fa arricchire i trafficanti di esseri umani, toglie dignità ai migranti e li espone al rischio di naufragio, genera un forte sentimento di insicurezza, alimenta fenomeni di criminalità, di marginalizzazione e di degrado urbano”. E come si fa a contrastarla, allora? "Le nostre proposte sono chiare", aggiunge il capo del Viminale, "più forte coinvolgimento dell’Ue, accordi con i paesi di origine e transito dei migranti, ...