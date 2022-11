“Levati la maglietta” Bollino rosso al GF Vip 7 | non era mai successo

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ogni minuto che passa nello spiato appartamento di Cinecittà regala nuovi intrighi e nuove dinamiche. La situazione si è decisamente ripresa dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti. Se Edoardo Tavassi fa divertire con la sua comicità tipicamente romana, Luciano Punzo sta condendo il GF Vip 7 di passione e teatralità dal sapore napoletano. Sfuriate accorate, ma anche scherzi e giochi. In particolare con Alberto De Pisis. Secondo l’esperto popolo di Twitter, a cui non sfugge proprio nulla, non sarebbe soltanto la tipica malizia del pubblico da reality ad attribuire un certo feeling tra la new entry Luciano Punzo ed Alberto De Pisis. Il 32enne agli esordi del GF Vip 7 si era preso una gran bella cotta per Edoardo Donnamaria, che ora si stia infatuando del bel campano? Forse e, stando al massaggio da censura di poco fa, lo sarebbe pure l’altro. Inutile dire che al momento i social ...