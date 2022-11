“Le ragazze salveranno il mondo” | Annalisa Corrado spiega il legame tra femminismo e ambientalismo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilfra la Terra e il femminile è profondo. La terra è da sempre madre. Una connessione potente che ha radici nella mitologia greca. Bastasse questo are perché sono soprattutto le donne ad essere in prima linea per la tutela del Pianeta. C’è ben altro, ovviamente. Ma non c’è dubbio sul fatto che saranno proprio loro ad imprimere la svolta alper un futuro più green. E questo perché emancipazione femminile e salvaguardia della Terra hanno sempre camminato vicine. Un cammino iniziato decenni fa’ e che ancora prosegue. A ripercorrerlo è stata, ingegnera meccanica di Roma, ambientalista, nel suo libro Leil, edito da People. Nel libro si passano in rassegna cinque figure femminili potenti che ...

il Resto del Carlino

...di bullismo dobbiamo ancora percorrere tanta strada per tutelare tutti quei ragazzi eche ...si continua a essere morbidi con soggetti pericolosi - perché di questo si tratta - non si...... scrivendo un sapido libello interrogativo: cile vecchie zie Per il sulfureo polemista ... Da allora le distanze si impennano sino al 2021, in cui il 44 per cento dellesi dichiara ... Incontro sul cambiamento climatico L'ennesimo appello, che riceviamo da Nicoletta Dosio (UP) che riguarda, la mancata applicazione della liberazione anticipata speciale ...