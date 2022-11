Le competenze del feto trimestre dopo trimestre e il passaggio a neonato

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 18 novembre 2022) Una volta avvenuto il concepimento e l’impianto nell’utero, l’embrione prima (nelle prime sette settimane) e il(dall’ottava settimana in poi) iniziano un graduale, ma rapido, processo di sviluppo che permetterà al futuro nascituro di avere tutte le abilità necessarie per la sua sopravvivenza. Lo sviluppo embrionale e lo sviluppo fetale può essere analizzato sia dal punto di vista fisico (con l’aumento della lunghezza e del peso e la formazione e la crescita degli organi e degli arti) che da quello delle, intendendo con esse tutte quelle acquisizioni motorie, sensoriali e cognitive che lo porteranno a essere unpronto per il parto e per la vita fuori dall’utero materno. Scopriamo quindi quali sono ledelsuddividendole ...