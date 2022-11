(Di venerdì 18 novembre 2022)è appena arrivato insieme al resto della delegazione in Qatar, pronto a partecipare a quello che s’annuncia il suo ultimo mondiale di calcio. Ma al suoin Europa, potrebbe ritrovarsi senza squadra. Questa mattina ilUnited, club in cui milita dallo scorso anno, ha dato mandato infatti ai suoi avvocati di avviare le necessarie azioni legali contro il campione portoghese per violazioni contrattuali. Al centro della disputa tra il club e il giocatore c’è la durissima intervista rilasciata da quest’ultimo al giornalista Piers Morgan, la cui seconda parte è stata trasmessa ieri sera. Nel lungo colloquiosi dice a più riprese deluso dall’ambiente trovato alUnited, dove ha fattonell’estate 2021 dopo avervi già ...

E se non mi mostri rispetto, non avrai mai il mio",'accusa di Ronaldo. Rottura totale "Questa mattina il Manchester United ha avviato le azioni appropriate in risposta alla recente intervista ai ...... L'avviso di sfratto del Manchester a Cristiano Ronaldo: «Non si ripresenti al ritorno dai Mondiali»