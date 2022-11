Lavoro precario e povertà sempre più diffusa | l’amaro dossier della Caritas

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ stato presentato nel pomeriggio il2022 sued esclusione sociale. “Dalla crisi, costruttori del cambiamento”, questo il titolo dell’appuntamento in cui sono stati resi noti datipiù allarmanti. L’incontro si è aperto con i saluti iniziali di don Maurizio Sperandeo – direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – che ha subito tracciato il quadro generale: “Stiamo vivendo un periodo di forte crisi sia economica che sociale. Le vittime predestinate sonoi poveri, aumentati nel corso del tempo. Allaabbiamo visto quanto siano aumentate le domande di beni e servizi nei centri parrocchiali, dati che fanno molto riflettere”. Prima dell’illustrazione delcon ...

RaiNews

... pubblicata da Veneto. Il bilancio occupazionale negativo è determinato prevalentemente dai ... Si tratta in parte dell'effetto della stabilizzazione di quel bacino occupazionaleche è ...... inflazione, guerra e crisi energetica per lo statodelle finanze pubbliche britanniche. ... almeno, non eccessivamente infelici), e date le circostanze, penso che Hunt abbia svolto un... Lavoro sempre più precario CAMPOBASSO – Precari della sanità, silenzio assoluto sulla loro stabilizzazione ... È una mossa dovuta la nostra, tesa a salvaguardare i posti di lavoro di questi professionisti che, se nulla accadrà, ...Ma resta il fatto che quasi la metà dei nuovi assunti sono precari. A puntualizzarlo è la Nidil Cgil, sigla che sta per Nuova Identità Del Lavoro e che raccoglie le istanze di tanti lavoratori che si ...