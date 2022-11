Lavoro | On Gribaudo Pd | Ancora morti sul Lavoro | subito commissione d’inchiesta

(Di venerdì 18 novembre 2022) «un operaio che perde la vita sul posto di., oggi nell’avellinese. Non si può più aspettare, dobbiamo intervenireper capire cause e zone grigie della sicurezza sulnel nostro Paese – dichiara Chiara(PD), vicepresidentealla Camera – La proposta di istituire unasul tema non cada nel vuoto. A tutte le forze politiche chiedo un atto di responsabilità. Serve un’azione significativa e spero collettiva per andare più a fondo su questa piaga insopportabile, intollerabile la media di treal giorno. Non c’è dignità delsenza sicurezza». conclude ...

Quotidiano Piemontese

All' Open Baladin , stessa ora, Franco Aliberti ( Uno ,) con Eugenio Signoroni ci ... un progetto nato a Bologna da un gruppo dipromosso da La Baracca - Testoni Ragazzi che ha ...Come Vicepresidente della Commissioneprevede un cambiamento del mondo dele punta sulla formazione come strumento di accesso a lavori, che magari non esistono ancora, ma che ... Pari e Dispari, il podcast degli studenti della Scuola Holden con Birra Peroni su donne e pari opportunità Chiara Gribaudo, Vicepresidente della XI Commissione (lavoro Pubblico e Privato) alla Camera dei Deputati, di Beatrice Cristalli, consulente in editoria scolastica, formatrice, linguista, e Stefano ...Chiara Gribaudo, Vicepresidente della XI Commissione (lavoro Pubblico e Privato) alla Camera dei Deputati, di Beatrice Cristalli, consulente in editoria scolastica, formatrice, linguista, e Stefano ...