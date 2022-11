Lavoretti Natalizi facili | facili col legno | guarda quante idee!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 novembre 2022) Natale si avvicina e bisogna decorare la nostra casa per accogliere i giorni di festa nel modo migliore. Se ami creare con le tue mani le decorazionie puoi usare semplicemente delo dei tronchi diin modo da ottenere gli ornamenti perfetti per la tua casa. Creiamo insieme delle decorazioni di Natale fatte a mano. Se sei un fan del fai da te devi assolutamente cimentarti in questa prova di manualità. Sarà più facile di quello che credi e gli ospiti rimarranno a bocca aperta per la meraviglia. Lasciati ispirare da queste decorazioni fai da te: CANDELA Con un pezzo dipossiamo ottenere un portacandele rustico ma molto chic. Donando alla forma di una stella possiamo inserire dentro una semplice candela. In questo modo potremo decorare qualsiasi ripiano in modo da ...