Laura Pausini | hamburger e telefonata a mamma per chiudere la Notte dei Latin Grammy

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Ladei, da prima artista italiana chiamata alla conduzione del grande evento,l’ha conclusa con il suo tradizionalein un fast food e unaalla, prima di mettersi a letto per il meritato riposo. Lo racconta lei stessa nelle storie di Instagram dove scherza sulla sua “cattiva abitudine” (quella del panino dopo un grande impegno) e ringrazia tutti i fan che l’hanno accompagnata tra commenti e incoraggiamenti in ogni passo, anche verso questo nuovo traguardo. Nellatra giovedì e venerdì, in diretta dalla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas (quando in Italia era ormai quasi mattina),...