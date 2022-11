Latina tifa azzurro ai Mondiali di Taekwondo | Dennis Beretta vola agli ottavi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il campione europeo juniores scende sul quadrato a Guadalajara e vince il suo primo match mondiale con la Nazionale Italiana. Anchecon passione per. L’atleta pontino, da poco entrato nel team del Centro Sportivo dei Carabinieri, è una delle stelle dell’Italia che aidipunta al podio. Intantosi aggiudica la gara contro Ben younouss Konate nei 63 kg. L’accede. Il prossimo match questa sera alle 22,30 ora italiana. (foto@RobertoZazzara-Fita/FederazioneItalianaFacebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è ...

Tutto Juve

E che per questoper la nemesi di turno. 'L'Occidente è incapace di governare da solo l'...disastrosamente il mondo arabo tra il 2008 e il 2016 e di evitare ogni dialogo con l'America...Il Sud Europa è con l'Italia, a cominciare dagli spagnoli coi quali c'è sempre stata una sintonia '' ma che abbiamo eliminato nei quarti ai rigori. Il loro Ct ha aperto il cuore degli italiani ... Il Messaggero - L’Italia tifa Brasile e gufa la Francia emerge in modo netto il tifo per queste tre nazionali. Privati di un sogno e profondamente amareggiati per la seconda assenza di fila degli azzurri al più importante torneo planetario del calcio, gli ...In questo Latina c'è un giocatore che ti assomiglia per caratteristiche ... Domenica si ritorna al Francioni dopo due trasferte contro la Juve Stabia, squadra che avrà un tifo importante anche in ...