L’Art Car di Warhol presa di mira a Milano dagli attivisti

Leggi su zon

(Di venerdì 18 novembre 2022) Teatro dell’ultimo attacco deglicontro il cambiamento climatico è stata la citta di, dove ben otto sacchi di farina sono stati lanciati contro l’opera di Andyl‘Art Car BMW M1 dal valore di 10 milioni di euro. Si tratta della prima volta in cui l’opera veniva esposta in una galleria e l’attacco si è verificato presso la Fabbrica del Vapore di. Un’altra opera delista statunitense era stata oggetto di un eco attacco già in Australia. Glidi ultima generazione hanno lanciato ben 8 kili di farina contro l’opera dipinta dain soli trenta minuti. Essi si sono introdotti all’interno del museo pagando regolare biglietto e conservando in tasca i pacchi di farina. Dopo averla lanciata contro l’opera d’arte, gli ...