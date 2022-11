La strategia del trollaggio applicata al caso Ginevra Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Al direttore - Ma veramente c’è qualche politico che vuole insegnare acome si fa la mamma? Sono indignato.Lucia Marrina Ieri, per qualche minuto, abbiamo pensato di occuparci della folle polemica sulla presenza della figlia di Giorgiaal G20 di Bali. Effettivamente, ci siamo detti,ha ragione: che razza di storia è questa che una madre che fa politica non può portarsi la figlia in giro mentre fa politica, anche ad alti livelli? Abbiamo letto le parole di, che ha accusato la sinistra di voler decidere per lei quello che una madre che fa politica può fare o non fare con la propria figlia mentre fa politica, ma dopo esserci chiesti seavesse ragione, ovvio che ne ha, ci siamo anche chiesti se, a parte un articolo un po’ sciatto pubblicato su Repubblica, ci fosse ...