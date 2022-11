La strategia Cina + 1 | le aziende straniere scelgono il Vietnam

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il ventesimo congresso del partito comunista cinese che si è svolto lo scorso ottobre ha confermato le attese sul fronte politico, consegnando al presidente Xi Jinping uno storico terzo mandato alla guida del partito. Tuttavia, sul fronte economico, il congresso non ha pienamente risposto alle aspettative dei molti investitori stranieri che si auguravano un alleggerimento significativo delle restrizioni anti Covid in. In seguito alle regole imposte dallazero Covid cinese e alle sfide geopolitiche globali, sempre piùstanno guardando ad altri Paesi asiatici per diversificare la propria filiera produttiva, nell’ambito di quella che è chiamata “+ 1”. In questo contesto, un Paese in forte crescita economia come ilpuò diventare più di ...