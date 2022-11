La Stelvio Quadrifoglio diventa “regista” per Abarth 500 elettrica

(Di venerdì 18 novembre 2022) Una “regia” decisamente insolita per lo spot della nuova500. In questi giorni è stato possibile ammirare il nuovo modello dello Scorpione, ed ora sono in corso i lavori per realizzare la pubblicità di lancio. Un lettore di Quattroruote ha inviato alla redazione delle foto del backstage, in cui si nota una particolarità.

E, curiosità, ad accompagnare le riprese serali in Piazza Cln a Torino c'era un' Alfa Romeoattrezzata in versione cameraman. Da Hollywood al Lingotto. Per immortalare al meglio ...... vista laterale IL DESIGN Chi sperava in un look più grintoso in stile Giulia erimarrà sorpreso: difficile distinguere la Tonale PHEV dalle altre versioni. C'è solo una ... Abarth 500 elettrica - Una Stelvio Quadrifoglio per le riprese dello spot Ovvero, la protagonista delle riprese a Torino, in Piazza CLN, è un’altra vettura. Si tratta dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Spot Abarth 500 elettrica: c’è anche una Stelvio Quadrifoglio Abarth, ...Tre super SUV sono stati messi a confronto in una drag race da Sam CarLegion. Parliamo più nello specifico di un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, di un Maserati Levante Modena S e di un BMW X4 M Compe ...