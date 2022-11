La sinistra è passata da Pier Paolo Pasolini a Saviano | inequivocabile prova della decadenza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Riceviamo da Mario Campanella e volentieri pubblichiamo Cento anni fa nasceva, un giovane friulano, brillante, vocato alla scrittura e alla poesia. Era comunista ma proprio i comunisti dì Tito gli uccisero il fratello perché italiano. Il suo partito,il Pci, lo espulse perché omosessuale. Quel giovane conquistò la cultura con analisi spietate, lucide, individuando nella decomposizione consumistica il nemico dì un futuro destinato a rovesciare idee e progetti. Girò film memorabili, rappresentando l’eros e la spiritualità in chiave attuale, ribadendo da laico la supremazia delle idee sulla materia. In un articolo testamento sul CorriereSera, lanciò l’accusa al sistema, agganciando il dramma stragistico a una strategia ben definita che tendeva a separare i giovani in nome di un antifascismo di ...

