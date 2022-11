La signora Harris va a Parigi | il film-ode agli abiti di Dior

Tra le uscite principali: 'Diabolik - Ginko all'attacco', 'Il principe di Roma', 'The Menu', 'Lava a Parigi' e 'The Christmas ......fantasma - Italia 2022 - 83 - ( la recensione ) - 3.5/5 Princess - Italia 2022 - 110 - ( la recensione ) - 2.5/5 Il principe di Roma - Italia 2022 - 92 - ( la recensione ) - 3/5 Lava ...Non ci sono grandi scossoni nella routine di Ada, la protagonista di La signora Harris va a Parigi. Ada si sveglia prestissimo, prende il bus e va di casa in casa per pulire, rassettare, stirare e ...Dimenticate gli azzardi sartoriali di Emily in Paris. In La Signora Harris va a Parigi una governante inglese coltiva il sogno di un abito da sera firmato Christian Dior. Dopo aver risparmiato per ...