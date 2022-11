“La scuola è il momento dello studio | non del lavoro” | il documento dell’associazione “Agorà 33 – La nostra scuola”

Assolombarda

...che i timori del sud "svaniranno quando ci sarà un testo" e ha spiegato che per il... Italia Dietro l'autonomia si nasconde lo scontro Lega - FdI sullaLisa Di Giuseppe A esplicitare il ......che ha trovato ampio spazio su territorio nazionale e anche in altre realtà come laItaliana ... L'incontro culturale presso la sala consiliare sarà un ulterioredi crescita e di dialogo ... Assolombarda partecipa al “PMI Day”: più di 1.200 studenti “a scuola” nelle piccole e medie imprese del territorio — Assolombarda Gilberto del Chierico, un momento solenne anche per il tradizionale scambio di ... prodotto da Ergo Sum per la regia di Alessandra Pizzi. Gli eventi delle scuole Le iniziative in calendario ...Polemiche in commissione cultura, politiche formative giovanili e di genere e sport che questa mattina (18 novembre) avrebbe dovuto votare la mozione sulla scuola depositata da ... che ella abbia ...