La risposta del Manchester United a Cristiano Ronaldo | rischia il licenziamento?

(Di venerdì 18 novembre 2022) E’ arrivata, o meglio sta per arrivare, ladel. Nei giorni scorsi il campione portoghese si è scagliato contro il suo club pubblicamente con una lunga intervista in cui, tra le altre cose, ha detto di essere stato “tradito dallo” e di non avere rispetto per Ten Hag (il suo allenatore, ndr). “Questa mattina ilha avviato le misure appropriate inalla recente intervista ai media di– si legge in un breve comunicato del club inglese -. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”. Insomma, a breve sapremo la decisione del club nei confronti del proprio ...

