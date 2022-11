La promessa di Cristiano Ronaldo | “Se vinco i Mondiali mi ritiro subito”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel corso della roboante intervista concessa a TalkTv, è stato chiesto adi immaginare una finale deitra il suo Portogallo e l’Argentina, in cui Messi avesse segnato una doppietta ma con tre gol di CR7 e il trionfo in Qatar dei lusitani. La risposta del fuoriclasse portoghese è lapidaria: “Se dovesse succedere una cosa del genere chiuderei immediatamente lì la mia carriera, lo prometto. E’ uno scenario troppo bello, non ci voglio neanche pensare, ma se ci penso dico che per me potrebbe segnare anche il portiere, non mi importerebbe il marcatore, diventare campione del mondo farebbe di me l’uomo più felice del mondo, se succede metto fine alla carriera”. SportFace.