La prima amichevole va alla Francia che supera gli Azzurrini 2-0

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel centro federale di Clairefontaine, laè della. I ragazzi di Daniele Franceschini, messi in difficoltà dal palleggio dei transalpini, al 12’ e al 40’ subiscono le reti di Ayman Aiki, attaccante del St. Etienne, e Kumbedi Nseke, difensore del Lille, realizzazioni i che permettono ai francesi di chiudere lafrazione di gioco in vantaggio di due gol. Il tecnico Azzurro corre ai ripari effettuando divere sostituzioni, ma la sostanza delle cose non cambia e il match si risolve con il risultato di 2-0 in favore della. La partita. Daniele Franceschini schiera il 4 3-1-2 con Borriello in porta, Palestra, Domanico Diop centrali, Bartesaghi a sinistra; a centrocampo Ripani, Graziani e Onofrietti, Bruno sulla trequarti dietro le due punte Esposito e Bolzan. La partita ...