La presentazione di “K Volume 5 – Pianeta”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Con Nadia Terranova e Christian Rocca in dialogo con Tito Faraci, Laura Pezzino, Gaia Manzini e Mario De Santis, al Centro Internazionale Brera di Milano alle 18, per presentare il nuovo numero di K. K è una rivista letteraria de Linkiesta, curata da Nadia Terranova e Christian Rocca, disegnata da Paper Paper sotto la direzione dell’art director Giovanni Cavalleri. Dopo i numeri dedicati a Sesso, Memoria, Città, Felicità, ecco il quinto numero ispirato al. Il nuovoospita anche una sezione dedicata alla poesia, con un saggio introduttivo del curatore Mario De Santis e un’intervista larga di Annalisa De Simone a Melania Mazzucco. In un dialogo a più voci, i protagonisti della rivista racconteranno com’è nata l’idea di una rivista cartacea e che impatto ha avuto sui lettori, gli scrittori e le librerie.