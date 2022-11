La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia | cosa rimane dello scampato pericolo in Polonia – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il 15 novembre un missile ha colpito un villaggio polacco, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, uccidendo due persone e provocando il timore di una escalation mondiale. Varsavia ha chiamato nell’immediato le cancellerie della Nato per gestire la situazione, anche in relazione all’articolo 5 dell’Alleanza atlantica, dove si prevede che, in caso di attacco contro uno Stato membro, tutti gli altri sono chiamati a difenderlo come fosse un’aggressione a loro. Sembrava di essere arrivati a una vigilia infuocata tra l’Alleanza e la Russia, accompagnata da un rimbalzo di responsabilità tra le nazioni. Fino a quando, però, il presidente americano Joe Biden è intervenuto affermando come sia «improbabile» che il missile appartenesse Mosca.quindi del 15 novembre e? ...