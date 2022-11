La moda traina i prodotti made in Italy

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilinalla riscossa: sinonimo di eccellenza nel mondo, grazie alla filiera italiana del tessile, dellae dell'accessorio. Questo è il punto fermo che emerge dalla ricerca che hanno presentato ieri a Roma Confindustria, la federazione che riunisce le sette associazioni industriali italiane del settore Tessilee Accessorio, e Censis, durante un evento che ha visto il contributo di Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero della Cultura, con il presidente di ConfidustriaErcole Botto Poala e il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii. Lo studio «Il valore del settorenell'Economia e nella Cultura», oltre a mettere in luce il valore strategico della filiera per tutto il Paese, evidenzia come un investimento pubblico ...