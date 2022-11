“La mia sedia scricchiola” Ballando | Selvaggia Lucarelli | parole sibiline da Alberto Matano

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022)con le stelle,a rischio? La frase sibillina pronunciata da. Sono giorni turbolenti questi per il programma, alle prese con il caso Montesano che non accenna a placarsi. Dopo la maglia delle Decima Mas era uscita fuori la voce di un saluto romano in studio. Voce smentita da Alessandra Tripoli, la ballerina con cui faceva coppia Enrico Montesano acon le stelle, all’Ansa. Spiegava: “Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto “This is me” dal musical The Greatest Showman”. “E ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su Youtube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, ...