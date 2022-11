La magia del Natale arriva a Cinecittà World | dal Villaggio di Natale alle attrazioni a tema

(Di venerdì 18 novembre 2022) Manca poco più di un mese ae per le strade delle città i preparativi sono già cominciati; ladelta anche nel parco divertimenti del Cinema e della Tv:. Dal 12 Novembre fino all’8 gennaio, lasciatevi incantare da luci colori e suggestioni deldi. Leggi anche:>>2022, come risparmiare senza rinunciare alladelle feste Un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare nell’atmosfera di natalizia grazie a Show musicale, mercatini ededicate al. Sono ben 14 lee gli spettacoli ...

LA NAZIONE

... la doppia letturaruolo di " matrigna " è geniale). Centrata poi l'idea che il sarcasmo sia il ... il segreto della giovinezza, la forza dei ricordi dell'infanzia, sono custoditi nelladella ...... interrompendosi da solo più volte, rapito dalladella fauna selvatica. Ha scoperto dei ... A Zibello visito il Cinematografosig. Narducci, un museocinema da lui creato che ha iniziato da ... Torna la magia del cinema E piacciono i film di nicchia Manca poco più di un mese a Natale e per le strade delle città i preparativi sono già cominciati; la magia del Natale è arrivata anche nel parco divertimenti del Cinema e della Tv: Cinecittà World.L'attore tornerà nel franchise di Steven Soderbergh che ha contribuito a consolidare il suo successo al cinema: non perdetevi il trailer di Magic Mike The Last Dance, terzo capitolo del franchise.