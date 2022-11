La Grande Bellezza incontra l’arte contemporanea | in mostra all’Auditorium Conciliazione opere ispirate al fiume Tevere

Leggi su funweek

(Di venerdì 18 novembre 2022) Quandodialoga con una città dall’imponente patrimonio naturale e monumentale come Roma, quello che viene fuori può essere solo una forma inedita di: ed è proprio quella che troviamocon la“La natura ama nascondersi”, a cura di Ornella Paglialonga condi Benedetto Pietromarchi, in anteprima assoluta dal 24 novembre 2022 al 14 gennaio 2023. LEGGI ANCHE – 5 mostre di arteda non perdere Si inaugura così, con 8 sculture e 2 grandi tele d’artista, la nuova stagione di Visionarea ArtSpace, con il sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele. Perchè “la natura ama nascondersi”? Il ...