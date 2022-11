Globalist.it

A fine settembre laha approvato la chiusura delle frontiere ai turisti russi, in piena escalation migratoria derivata dalla parziale mobilitazione annunciata giorni prima dal presidente ...... unasu cui siamo d'accordo tutti anche alla luce della indagine della magistratura a ... Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna,, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, ... La Finlandia dà il via alla costruzione della recinzione al confine con la Russia La Finlandia ha riferito che inizierà i lavori per costruire una recinzione di prova di tre chilometri al confine orientale con la Russia entro il prossimo marzo, prima di costruire una barriera lungo ...Levi – È tutto pronto a Levi, in Finlandia, per la due giorni che inaugura la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. In programma due slalom. Si comincia sabato (prima manche alle ore 10.00, seconda ...