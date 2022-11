La FIFA bandisce la vendita di alcolici al Mondiale in Qatar

(Di venerdì 18 novembre 2022) Laha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito web riguardante il divieto delladidurante ilLaha ufficializzato il divieto dideglinei pressi degli stadi delin. COMUNICATO – Dopo discussioni tra le autorità del paese ospitante e la, è stata presa una decisione di concentrare ladialFan Festival e nei locali con licenza, rimuovendo i puntidai perimetri degli stadi. Non c’è impatto sulladella Bud Zero (birra analcolica, ndr) che rimane disponibile in ogni stadio della Coppa del Mondo in ...

Laha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito web riguardante il divieto della vendita di alcolici durante il Mondiale Laha ufficializzato il divieto di vendita degli alcolici nei pressi degli stadi del Mondiale in Qatar. COMUNICATO - Dopo discussioni tra le autorità del paese ospitante e la, è stata presa ...In prima battuta laaveva pensato di far giocare le partite in campo neutro, decisione motivata dal forte rischio di ricorsi al Tas e cause dolorose, in assenza di risoluzioni Onu, ma ...La FIFA ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito web riguardante il divieto della vendita di alcolici durante il Mondiale La FIFA ha ufficializzato il divieto di vendita degli alcolici nei ...Dopo tante indiscrezioni e apparenti controversie, ecco la comunicazione ufficiale della FIFA che bandisce la vendita di alcol negli stadi dei Mondiali in Qatar : "Dopo discussioni tra le autorità del ...