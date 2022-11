La Destra-centro al Governo e i balbettii delle opposizioni

Cuneodice.it

... in cui Maurilio Forestieri ha seguito un tirocinio perché studente delSperimentale di ... "Nel film " ci racconta Isabella " si vede una macchina con la guida ache si è usata a Milano ...Come del resto è emerso chiaramente nel corso della manifestazione "Peccati di gola" " in merito alla quale il gruppo diha già presentato un'interrogazione ", dove il comparto del ... Mondovì, il centro destra ha incontrato i commercianti del Borgheletto: “Preoccupati, servono risposte” Anni fa, ero poco più che adolescente, mi imbattei al centro di Napoli in un corteo di estrema destra. Pur essendo umanamente e intellettualmente lontano da quella dimensione, volli però osservare da ...Sul treno per Kiev viaggia un’avanguardia di quella destra che nel Centro-Est beneficia del credito storico maturato nell’opposizione alla dominazione comunista, specificità che dal 1989 in poi ha ...