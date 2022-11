La corea del Nord lancia un missile nelle acque del Giappone

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nuova provocazione delladelcon un lancio di unbalistico a corto raggio sul. Stando a quanto riferito dal ministero della Difesa nipponico, ilsarebbe atterrato nella zona economica esclusiva a largo dell’isola di Hokkaido, neldel. È il lancio di un lunga serie di test. la prima provocazione in un clima di tensione già esistente. Sembra che ilavrebbe raggiunto gli USA se avesse seguito una traiettoria normale, anziché una molto più arcuata, con un potenziale di copertura di 15.000 km . Questo ha mostrato una possibile capacità di parte di Pyongyang dire attacchi nucleari sugli Stati Uniti, tentativo maturato di seguito alla promessa di Washington di impiegare ...

Nord, missile balistico nel mar di Giappone. La mossa di Pyongyang arriva all'indomani del lancio di missile balistico a corto raggio. Il vettore è caduto al largo dell'isola di Hokkaido. Pechino (AsiaNews) - Il lancio oggi di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord ha scosso il summit del forum dell'Asia - Pacific Economic Cooperation (Apec): il secondo colpo in meno di una settimana alla diplomazia di Xi Jinping, presente alla due giorni di ... La Corea del Nord ha lanciato quello che si sospetta essere un missile balistico, ha riferito venerdì la Guardia Costiera giapponese. Il missile intercontinentale è finito a pochi km dalle coste ...